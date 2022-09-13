Три человека пострадали в пожаре в жилой квартире на юге столицы

Три человека пострадали в пожаре в квартире жилого дома на улице Красного Маяка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 сентября.
По ее словам, горит помещение в доме №2. Жильцов дома эвакуировали, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия присутствует заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко и координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб.
Движение в районе пожара затруднено и осуществляется по одной полосе из двух, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другой пожар случился в помещении для проведения квестов на юго-востоке столицы. Пострадало пять человек.