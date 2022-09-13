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Три человека пострадали в пожаре в жилой квартире на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Три человека пострадали в пожаре в жилой квартире на юге столицы
Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Красного Маяка, 2 Карта всех событий

Три человека пострадали в пожаре в квартире жилого дома на улице Красного Маяка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 13 сентября.

По ее словам, горит помещение в доме №2. Жильцов дома эвакуировали, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Видео: пресс-служба прокуратуры Москвы

На месте происшествия присутствует заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко и координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб.

Движение в районе пожара затруднено и осуществляется по одной полосе из двух, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другой пожар случился в помещении для проведения квестов на юго-востоке столицы. Пострадало пять человек.

Москва Пострадавшие Пожары Район Чертаново Центральное Южный административный округ (ЮАО)
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