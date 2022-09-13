Хозяйку квартиры на юге Москвы, где произошел пожар, спас проходивший мимо рабочий

Хозяйку квартиры на улице Красного Маяка, где произошел пожар, спас проходивший мимо рабочий. Об этом стало известно во вторник, 13 сентября.
По словам мужчины, он шел мимо дома, когда заметил в одном из окон густой черный дым. Поднявшись на лифте, он попросил помощи у жильцов соседней квартиры. После он сумел вытащить женщину из горящей квартиры на соседний балкон.
По информации Telegram-канала «Москва 24», сама женщина недавно выписалась из наркологической клиники. До этого она несколько раз предпринимала попытки покончить с собой. Предполагается, что именно она может быть виновницей пожара.
Пожар произошел 13 сентября в доме № 2 на улице Красного Маяка. Как позже стало известно, пожарные спасли из огня шесть человек. Всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи.
Недавно стало известно о пожаре в помещении для проведения квестов на юго-востоке столицы. Пострадали пять человек.