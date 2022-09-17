Женщина-инвалид погибла в пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Плющева, 9к3 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире дома на востоке столицы, в районе Перово, в результате женщина-инвалид погибла. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 17 сентября.

Возгорание произошло на улице Плющева, в доме № 9, корпус 3, в квартире на четвертом этаже. Горели личные вещи и мебель.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

— Из квартиры была спасена женщина-инвалид, но после осмотра врачи констатировали ее смерть, — рассказал источник «ВМ».

Также с этажей выше сотрудники МЧС спасли трех человек, один человек госпитализирован.

Пожар ликвидирован.

16 сентября один человек погиб во время пожара в квартире на востоке столицы. Уточняется, что возгорание произошло на 11-й Парковой улице, в доме № 54, корпус 1. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

13 сентября сообщалось, что хозяйку квартиры на улице Красного Маяка, где произошел пожар, спас проходивший мимо рабочий. По словам мужчины, он шел мимо дома, когда заметил в одном из окон густой черный дым. Поднявшись на лифте, он попросил помощи у жильцов соседней квартиры. После он сумел вытащить женщину из горящей квартиры на соседний балкон.