Пожар произошел на складе в центре Москвы

Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

Россия, Москва, Спартаковская площадь, 1/7с16 Карта всех событий

Спасатели потушили пожар, который произошел в складском помещении в Красносельском районе столицы. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Уточняется, что возгорание произошло накануне вечером по адресу Спартаковская площадь, дом 1/7, строение 16. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

— На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты ПСО №202 ГКУ «ПСЦ», — говорится в сообщении.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

1/4 Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы 2/4 Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы 3/4 Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы 4/4 Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы

В среду, 28 сентября, два человека погибли, один пострадал при пожаре в подмосковном городе Балашиха. Возгорание произошло в сарае около 20 часов. Сотрудникам МЧС удалось вытащить живым только одного человека из сгоревшего здания, двое других погибли. Подробности и причины пожара выясняются.