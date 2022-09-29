Два человека погибли, один пострадал при пожаре в Балашихе

Два человека погибли, один пострадал при пожаре в подмосковном городе Балашиха. Возгорание произошло в сарае.
Пожар случился около 20 часов в среду, 28 сентября.
Сотрудникам МЧС удалось вытащить живым только одного человека из сгоревшего здания, двое других погибли.
В настоящее время подробности и причины пожара выясняются, сообщает РЕН ТВ.
28 сентября складские помещения загорелись на северо-западе столицы. Загорелось здание по адресу Волоколамское шоссе, дом № 97.
Еще один пожар произошел на юге Москвы. На внешней стороне 21-го километра МКАД загорелся грузовик.