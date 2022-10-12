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Музей Победы запустил конкурс, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Евгений Жуков
Город
Музей Победы запустил конкурс, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда
Фото: Музей Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы запустил конкурс школьных музеев, посвященный 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом в среду, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения.

У активистов со всей России появится возможность рассказать об экспонатах, связанных с событиями операции «Искра». Наиболее интересные раритеты войдут в виртуальный выставочный проект «Искра надежды».

По словам руководителя Детского центра Музея Победы Елены Слесаренко, в школьных музеях хранится множество экспонатов, напоминающих об истории прорыва блокады Ленинграда. Уточняется, что в мероприятии могут принять участие школьные музеи, в фондах которых хранятся раритеты с уникальной историей, связанной с прорывом блокады города.

До этого сообщалось, что урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны состоится в Музее Победы 14 октября. В рамках мероприятия выступят руководитель проекта «Битва за Москву. Народное ополчение», кинорежиссер, заслуженный артист России Игорь Угольников, а также потомки ополченцев, историки, реконструкторы, культурные и общественные деятели.

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