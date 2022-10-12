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Энергоконцерн Enel закрыл сделку по продаже своей доли в «Энел России»

Георгий Соланович
Экономика
Энергоконцерн Enel закрыл сделку по продаже своей доли в «Энел России»
Фото: Carlo Dani / CC BY-SA 4.0

Итальянский энергоконцерн Enel закрыл сделку по продаже доли в «Энел России». Об этом свидетельствуют данные итальянской фондовой биржи в среду, 12 октября.

— В целом сделка оказала положительное влияние на консолидированный чистый долг группы в размере около 610 миллионов евро и негативно повлияла на отчетную чистую прибыль группы в размере около 1,3 миллиарда евро, — говорится в сообщении.

Сумма сделки составила 137 миллионов евро. Она была закрыта после выполнения всех предварительных условий, прописанных в договорах с покупателями, а также разрешения президента России на выполнение.

Уточняется, что 56,43 процента компании перешли «Лукойлу» и фонду «Газпромбанк — Фрезия». Таким образом энергоконцерн продал все объекты генерации, передает ТАСС.

В конце сентября президент России Владимир Путин дал разрешение компании «Лукойл» и фонду «Газпромбанк — Фрезия» на покупку акций генерирующей компании «Энел Россия».

Как отмечается, им разрешено выкупить 56,43 процента российской «дочки» итальянской Enel, у которой имеется три газовых и одна ветряная электростанции в России. В общей сложности их производства составляют два процента энергомощностей России.

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