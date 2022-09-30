«Лукойл» и фонд «Газпромбанк — Фрезия» получили разрешение на покупку «Энел России»

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Президент России Владимир Путин дал разрешение компании «Лукойл» и фонду «Газпромбанк — Фрезия» на покупку акций генерирующей компании «Энел Россия». Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу, 30 сентября, на портале правовой информации.

Как отмечается, компаниям разрешено выкупить 56,43 процента российской дочки итальянской Enel, у которой три газовых и одна ветряная электростанции в РФ. В общей сложности они составляют два процента энергомощностей России.

— В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 разрешить совершение публичным акционерным обществом «Нефтяная компания Лукойл» сделки по приобретению 9 525 652 231 штуки обыкновенных акций публичного акционерного общества «Энел Россия», принадлежащих акционерному обществу Enel S.p.A, — следует из документа.

Еще 10,43 миллиарда акций «Энел Россия» приобретет акционерное общество «ААА Управление капиталом», которое действует в качестве доверительного управляющего фондом «Газпромбанк — Фрезия».

6 мая АЗС Shell прекратили свою работу на территории России. В связи с этим компания «Лукойл» приобрела дочернее предприятие англо-голландской компании в РФ.

Позже «Лукойл» провел ребрендинг более 400 заправок, купленных у Shell. Большинство автозаправочных станций (АЗС) перешли под финский бренд Teboil.