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Shell приостановит работу заправок в России

Георгий Соланович
Экономика
Shell приостановит работу заправок в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Работа автозаправочных станций (АЗС) компании Shell будет временно приостановлена в России. Об этом сообщил генеральный директор «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев в пятницу, 6 мая.

— Работа АЗС «Шелл» и завода по производству смазочных материалов будет временно приостановлена в ближайшие дни, — сказал представитель организации.

Он также добавил, что Shell приостановит работу завода по производству смазочных материалов в Торжке. Стародубцев подчеркнул, что приостановка работы АЗС и завода связана с грядущей продажей компании новому владельцу, передает РИА Новости.

6 мая британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила о продаже своего заправочного бизнеса в России. Покупателя сотрудникам организации не назвали, но заинтересованность в приобретении АЗС компании проявляет «Лукойл».

При этом сотрудникам российского офиса сказали, что покупатель уже найден, но сделка еще не прошла этап подписания. Уточняется, что компания продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года.

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