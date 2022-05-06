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Forbes: Shell начала продажу сети АЗС в России

Араз Салехов
Экономика
Forbes: Shell начала продажу сети АЗС в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell объявила о продаже своего заправочного бизнеса в России. Покупателя сотрудникам организации не назвали, но заинтересованность в приобретении АЗС компании проявляет «Лукойл». Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Представитель Shell подтвердил Forbes, что компания ведет переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами». По его словам, процесс идет в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, в которых работает компания.

При этом сотрудникам российского офиса сказали, что покупатель уже найден, но сделка еще не прошла этап подписания. Уточняется, что компания продает все заправки вместе с персоналом с условием, что сотрудникам будут платить текущие зарплаты до конца года, сообщает ТАСС.

Помимо этого, Shell начала процесс «болезненного» выхода из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2». К слову, нефтегазовая компания ведет переговоры по продаже 27,5 процента доли в месторождении.

Напомним, что финская компания Paulig, специализирующаяся на производстве кофе, продала свой бизнес в России. Покупателем является частный индийский инвестор Викас Сои, сумма сделки не разглашается.

Уход компании из РФ связан с проведением спецоперации на Украине и «изменениями геополитической ситуации».

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