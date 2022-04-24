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Shell начала процесс «болезненного» выхода из проекта «Сахалин-2»

Александр Афонин

Общество
Shell начала процесс «болезненного» выхода из проекта «Сахалин-2»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell начала процесс «болезненного» выхода из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2». Об этом стало известно в воскресенье, 24 апреля.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на эксперта, знакомого с ситуацией, нефтегазовая компания ведет переговоры по продаже 27,5 процента доли в месторождении.

Shell теряет около пяти миллиардов долларов из-за закрытия бизнеса в России. Руководство группы ищет пути компенсации хотя бы части утраченной суммы.

Активы компании готовы купить китайские Cnooc, CNPC и Sinopec. Однако Shell придется сделать хорошую скидку, отметили РИА Новости.

20 апреля стало известно, что Shell начала выводить своих сотрудников из совместных с Газпромом и компанией «Газпром-нефть» предприятий.

По данным агентства Bloomberg, действия британцев осуществляются после сообщения о прекращении работы на территории России. Несколько десятков сотрудников, задействованных в проекте «Сахалин-2», были уволены с последующим переводом на другие предприятия.

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