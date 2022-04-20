Shell выводит своих сотрудников из совместных с Газпромом проектов

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Британско-нидерландская компания Shell начала выводить своих сотрудников из совместных с Газпромом и компанией «Газпром нефть» предприятий. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

Действия Shell, по данным агентства Bloomberg, осуществляются после решения руководства компании прекратить деятельность в РФ. Так, несколько десятков рабочих, задействованных в проекте «Сахалин-2», были уволены с последующим переводом на другие предприятия, передает ФАН.

Shell перестала участвовать во всех нефтегазовых проектах в России и объявила о закрытии всех своих АЗС на территории страны 8 марта.

2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что британско-нидерландская компания не может покупать российский газ из-за издержек антироссийской политики Лондона.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет принимать плату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.