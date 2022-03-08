Shell закрывает свои АЗС и прекращает участие в нефтегазовых проектах в России

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Британско-нидерландская компания Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России и закрыть все свои АЗС на территории страны. Об этом во вторник, 8 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— Наши действия до сих пор основывались на непрерывных дискуссиях с правительствами о необходимости высвободить общество из российских энергетических потоков, сохранив при этом энергоснабжение. Сегодняшние угрозы остановить потоки в Европу еще раз иллюстрируют трудность выбора, — говорится в сообщении.

В качестве первого шага Shell прекратит спотовые закупки российской нефти и закроет свои АЗС в России.

До этого в пресс-службе Shell сообщили, что компания выйдет из совместных предприятий (СП) с Газпромом и «Газпром нефтью», а также закончит участие в проекте «Северный поток — 2». Генеральный директор Shell Бен ван Берден подчеркнул, что данное решение обусловлено проведением Россией военной спецоперации на территории Украины.

27 февраля глава британской BP Бернард Луни заявил, что вышел из совета директоров Роснефти. При этом корпорация также избавится от своей доли в Роснефти также из-за спецоперации России на Украине.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.