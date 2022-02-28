Shell выйдет из СП с Газпромом и прекратит участие в «Северном потоке — 2»

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Компания Shell выйдет из совместных предприятий (СП) с Газпромом и Газпромом нефтью, а также закончит участие в проекте «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 28 февраля.

— Совет директоров Shell сегодня объявил о намерении выйти из совместных предприятий с Газпромом и связанными предприятиями, включая долю в 27,5 процента в заводе по производству сжиженного природного газа «Сахалин — 2» и долю в 50 процентов в «Салым Петролеум», а также СП на Гыдане. Shell также намерена прекратить участие в проекте «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Shell Бен ван Берден подчеркнул, что решение обусловлено событиями на Украине, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

27 февраля глава британской BP Бернард Луни заявил, что вышел из совета директоров Роснефти. При этом корпорация также избавится от своей доли Роснефти из-за проводимой Россией спецоперации на Украине.

Совет директоров BP продаст свою доли в Роснефти — компания владела 19,75 процента акций предприятия с 2013 года. В BP заключили, что она на протяжении 30 лет работала с российскими коллегами, однако нынешняя ситуация заставляет ее прекратить сотрудничество.