Песков: Shell не может покупать российский газ из-за издержек антироссийской политики Британии

Фото: Администрация президента РФ

Британская компания Shell не может покупать российский газ из-за издержек антироссийской политики Лондона. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки! — прокомментировал Песков факт введения Соединенным Королевством санкций против Газпромбанка, из-за которых Shell не может покупать российский газ за рубли, передает ТАСС.

23 марта Путин заявил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам исключительно в рублях. Позднее спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров.

В четверг, 31 марта, Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать энергоресурсы рублями. По его словам, теперь таким государствам придется открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

До этого британско-нидерландская компания Shell перестала участвовать во всех нефтегазовых проектах в России и объявила о закрытии всех своих АЗС на территории страны.