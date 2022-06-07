Shell будет работать в России под финским брендом Teboil

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Нефтегазовая компания «Лукойл» проведет ребрендинг более 400 заправок, купленных у Shell. Так, большинство автозаправочных станций (АЗС) переведут под финский бренд Teboil. Об этом во вторник, 7 июня, сообщили в пресс-службе российской компании.

— По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «Лукойлом» в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом Teboil, которым «Лукойл» владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций, — говорится в сообщении.

Так, для заправочных станций Teboil будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива, а также собственная программа лояльности, которая будет интегрирована с действующей программой «Лукойла», сообщает ТАСС.

Напомним, что АЗС Shell прекратили свою работу на территории России 6 мая. Также компания приостановила работу завода по производству смазочных материалов в Торжке.

В связи с этим компания «Лукойл» решила приобрести дочернее предприятие англо-голландской компании в РФ. Так, они выкупили сеть АЗС и завод смазочных материалов под Тверью.