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«Лукойл» купит дочернюю компанию Shell в России

Полина Долганова
Экономика
«Лукойл» купит дочернюю компанию Shell в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Компания «Лукойл» приняла решение о покупке дочернего предприятия англо-голландской компании Shell в России, которому принадлежат сеть АЗС и завод смазочных материалов под Тверью. Об этом в четверг, 12 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что сделка будет считаться завершенной после одобрения Федеральной антимонопольной службы.

— Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии Лукойла по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов, — заявил вице-президент по реализации нефтепродуктов компании Максим Дондэ.

6 мая стало известно, что работа автозаправочных станций (АЗС) компании Shell будет приостановлена в России. Об этом сообщил генеральный директор «Шелл Нефть» Cергей Стародубцев. Он также добавил, что Shell приостановит работу завода по производству смазочных материалов в Торжке. Стародубцев подчеркнул, что приостановка работы АЗС и завода связана с грядущей продажей компании новому владельцу.

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