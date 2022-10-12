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Зеленский заблокировал активы Януковича и Дерипаски на десять лет

Георгий Соланович

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Зеленский заблокировал активы Януковича и Дерипаски на десять лет
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о блокировке активов бывшего президента республики Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски сроком на десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства в среду, 12 октября.

Отмечается, что в подписанном лидером указе № 694/2022 указаны еще два лица член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Лебедев и владелец группы компаний «Газ Украина» и медиахолдинга UMH Group Сергей Курченко.

Активы всех попавших под санкции лиц были заблокированы на десять лет, передает РИА Новости.

В конце сентября Минюст США сообщил, что Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в Соединенных Штатах в случае признания его виновным в нарушении санкционного режима.

По версии министерства, в 2020 году американка Ольга Шрики помогла жене Дерипаски Екатерине Ворониной с организацией родов в одной из клиник США и провела транзакцию на сумму около 300 тысяч долларов.

Спустя два года была предпринята попытка устроить приезд Ворониной в Штаты для рождения еще одного ребенка, однако ее не пустили в страну.

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