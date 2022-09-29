Дерипаске грозит до 20 лет тюрьмы в США за обход санкций

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Российскому бизнесмену Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в Соединенных Штатах Америки в случае признания его виновным в нарушении санкционного режима. Об этом сообщило американское министерство юстиции в четверг, 29 сентября.

— Дерипаске предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения и обхода американских санкций с максимальным наказанием в виде 20 лет тюрьмы, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Аналогичные обвинения предъявлены предполагаемым помощницам предпринимателя: гражданке РФ Наталье Бардаковой и американке Ольге Шрики. Последняя находится под арестом, ей грозит дополнительное наказание в виде 20 лет лишения свободы за уничтожение документации.

По версии министерства, в 2020 году Шрики помогла жене Дерипаски Екатерине Ворониной с организацией родов в одной из клиник США и провела транзакцию на сумму около 300 тысяч долларов. Спустя два года была предпринята попытка устроить приезд Ворониной в Штаты для рождения еще одного ребенка, однако ее не пустили в страну.

Бардакову и Воронину обвиняют в даче ложных показаний федеральным агентам, женщинам грозит по пять лет тюрьмы, передает РИА Новости.

6 апреля 2018 года Дерипаска был включен в санкционный «кремлевский список» США. Он оказался там в числе 17 чиновников и семи предпринимателей из России.

В сентябре того же года СМИ сообщили, что американские спецслужбы пытались заключить сделку с Дерипаской и сделать его своим «информатором», чтобы узнать сведения о так называемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Сотрудники ФБР и Минюста контактировали с предпринимателем в 2014–2016 годах. При этом бизнесмен отверг все обвинения, которые звучали в адрес Москвы, и заявил, что не собирается видеться с ними вновь.

19 октября 2021 года представитель Дерипаски подтвердил проведение обысков в доме предпринимателя в Вашингтоне, а также у его родственников в Нью-Йорке. Обыски, по его словам, проводились на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями.