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«Роскосмос» форсировал создание отечественной орбитальной станции

Егор Провоторов
Общество
«Роскосмос» форсировал создание отечественной орбитальной станции
Фото: shutterstock

Госкорпорация «Роскосмос» решила форсировать работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС), рассказал журналистам в четверг, 13 октября, генеральный директор корпорации Юрий Борисов.

— Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции, — подчеркнул чиновник, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» подготавливает эскизный проект РОС. Эскизное проектирование обязано завершиться в третьем квартале следующего года, после этого стартует разработка конструкторской документации. Новая станция будет летать на высокоширотной орбите с наклонением в 96-98 градусов, а не на 51,6 градуса, как МКС.

Накануне в пресс-службе Роскосмоса рассказали, что российский космонавт Сергей Прокопьев принял командование МКС от американского астронавта Саманты Кристофоретти. Она передала «ключ от станции», подчеркнув, что не могла «представить лучшего человека для передачи командования». Астронавт отметила стиль руководства Прокопьева, а также поблагодарила всех коллег за работу.

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