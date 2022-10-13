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Актер из сериала «Реальные пацаны» намекнул на роман с Муцениеце

Егор Провоторов
Общество
Актер из сериала «Реальные пацаны» намекнул на роман с Муцениеце
Фото: Youtube / Galich Ida

В Сети появился совместный снимок известных актеров Владимира Селиванова и Агаты Муцениеце. В кадр попал страстный поцелуй, который, как решили поклонники, ознаменовал старт новой главы в жизни обоих знаменитостей.

Артисты проводили совместное время в Кабардино-Балкарии на природе, наслаждаясь местной природой. Пара решила не прятаться от камер и хранить долгое молчание. Селиванов в интервью KP.RU прокомментировал кадры, которые попали в соцсети.

— Мы с Агатой действительно вместе ездили в Нальчик, от вас ничего не скроешь, — признался артист.

По словам звезды «Реальных пацанов», между знаменитостями много общего. При этом дело касается не только профессиональной деятельности, заметил Селиванов.

В конце сентября Муцениеце впервые прокомментировала перемены в личной жизни экс-супруга актера Павла Прилучного. Она рассказала, что была не готова к тому, что артист так быстро женится во второй раз. Знаменитость узнала о его свадьбе с коллегой Зепюр Брутян от знакомых. Артистка отметила, что ее расстроило недавнее интервью Прилучного, во время которого он сделал несколько неприятных для нее заявлений об их браке и разводе.

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