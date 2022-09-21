Муцениеце публично обратилась к Прилучному и его новой жене

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Актриса Агата Муцениеце впервые прокомментировала перемены в личной жизни экс-супруга актера Павла Прилучного. Она рассказала, что была не готова к тому, что артист так быстро женится во второй раз. Сама знаменитость узнала о его свадьбе с коллегой Зепюр Брутян от знакомых.

— Нахожусь в ловушке. Ведь что бы ни случилось, информация до меня долетает всегда. Либо друзья звонят, либо подписчики сообщают, — рассказала Муцениеце.

Она отметила, что ее расстроило недавнее интервью Прилучного, во время которого он сделал несколько неприятных для нее заявлений об их браке и разводе. Артистка уверена, что бывший муж согласился на публичную беседу для того, чтобы сделать ей больно.

— Понятно, что наша история расставания не слишком приятна и испортила его репутацию. Мне кажется, все было направлено на то, чтобы снова предстать принцем на белом коне. Это его образ, который он очень любит, а я его подпортила, — заявила звезда в интервью на Youtube-канале «Сама Меньшова».

Но несмотря на сложности в отношениях с Прилучным, Муцениеце все же публично обратилась к молодоженам, глядя в камеру.

— Желаю новобрачным счастья, гармонии, любви искренней, верности друг другу, понимания. Надеюсь, эта семья будет реально счастлива, — сказала она.

Муцениеце заявила, что не всегда была рада своим детям. В одном из подкастов она призналась, что иногда после тяжелых съемок ей хотелось побыть одной, однако это желание не могло сбыться из-за ее детей.