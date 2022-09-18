«Ждала, когда они уедут»: Муцениеце заявила, что не всегда была рада своим детям

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Актриса и бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце в одном из подкастов призналась, что иногда после тяжелых съемок ей хотелось побыть одной, однако это желание не могло сбыться из-за ее детей.

В январе 2013-го у пары тогда еще женатых актеров родился сын Тимофей. Еще через три года на свет появилась дочь Мия. В 2020 году Муцениеце и Прилучный решили развестись. По словам Агаты, дети часто приезжали навестить ее, однако из-за сложного графика они лишь мешали ей отдохнуть после съемок.

— Я отвезла детей к отцу. Животные сейчас живут в другом месте. Дома не осталось никого. У меня был сложный-сложный график. Дети вернулись на пару дней, а потом опять уехали. Я прямо ждала, когда они уедут, — рассказала актриса.

Она отметила, что уединение помогает ей набраться сил. А с детьми, подчеркнула Муцениеце, не всегда получается уделить время себе.

До этого актриса вспомнила, как сообщила детям Тимофею и Мие о разводе с их отцом. Она призналась, что подошла к вопросу серьезно и не стала утаивать от сына и дочери правду, а прямо заявила, что мама и папа больше не могут быть вместе.