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Актриса Муцениеце рассказала о реакции детей на ее развод с Прилучным

Елена Самойлова
Общество
Актриса Муцениеце рассказала о реакции детей на ее развод с Прилучным
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Актриса Агата Муцениеце вспомнила, как сообщила детям Тимофею и Мие о разводе с их отцом Павлом Прилучным. Она призналась, что подошла к вопросу серьезно и не стала утаивать от сына и дочери правду, а прямо заявила, что мама и папа больше не могут быть вместе.

По словам артистки, для них это стало потрясением, однако со временем им стало легче, и наследники смирились.

— Ну ничего, время идет, всех лечит. Они взрослеют и все понимают. Сейчас все отлично, — сказала Муцениеце.

Она добавила, что не обнадеживала детей возможностью помириться с их отцом, и ей пришлось прибегать к хитростям. Так, актриса рассказала, что немного схитрила, заявив, что подарков у них теперь будет вдвое больше — родители ведь будут жить отдельно и поздравлять с праздниками, соответственно, тоже.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце со скандалом развелись в 2020 году. Муцениеце не раз заявляла об агрессии со стороны бывшего супруга и его пьянстве. Сам Прилучный никак расставание не комментировал, передает Пятый канал.

Накануне Муцениеце рассказала журналистам, что смогла сохранить хорошие отношения с бывшей свекровью — Любовью. Из-за этого актриса назвала себя «победителем по жизни».

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