Муцениеце рассказала об отношениях с матерью Прилучного

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Бывшая жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце рассказала, как относится к своей бывшей свекрови Любови Прилучной.

По словам актрисы, она смогла сохранить хорошие отношения с мамой Прилучного.

— Могут быть любые отношения с бывшим мужем, но если осталось хорошее общение со свекровью, то вы победитель по жизни. А мы как раз пришли к тому, что у нас офигенные отношения! Я ее люблю, — цитирует Муцениеце StarHit.

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян 25 августа сыграли пышную свадьбу. Детей актера от бывшей жены Агаты Муцениеце на празднике не было, ее самой тоже. Актриса сейчас сосредоточена на новых проектах и за личной жизнью экс-мужа не следит. Только вот в Сети на артистку обрушилась волна критики от пользователей, мол не смогла наладить отношения с отцом своих детей и вернуть его в семью.

До этого «Вечерняя Москва» выяснила у ведьмы Алены Полынь, что ожидает звезду сериала «Мажор» в новом браке. По словам московской ведуньи, весь прошлый негативный опыт, мешающий артисту устроить личную жизнь, связан с влиянием на него беса маяты.