«Упустила Павла, не простим тебе!»: Муцениеце завалили гневными комментариями в Сети

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25 августа актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. Детей актера от бывшей жены Агаты Муцениеце на празднике не было, ее самой тоже. Актриса сейчас сосредоточена на новых проектах и за личной жизнью экс-мужа не следит. Только вот в Сети на артистку обрушилась волна критики от пользователей, мол, не смогла наладить отношения с отцом своих детей и вернуть его в семью.

«Павел женился! Никогда не простим тебе! Вы упустили такого мужа, отца, мужчину!»; «Никакая вы не мудрая! Все ваши советы кому нужны, если все так глупо?! Ох, бы ли бы вы моей дочкой, я бы вам задала! Никогда бы не случился этот страшный разрыв в вашей нереальной паре»; «Павел женился на очень красивой девушке, желаем и вам найти свое счастье», — написали фолловеры.

Муцениеце пока никак не отреагировала на эмоциональные сообщения пользователей, сообщает портал StarHit.

В столице Армении отшумела роскошная свадьба Павла Прилучного с его избранницей Зепюр Брутян. Многие пользователи Сети долго сомневались, что намерения главного «мажора» страны по отношению к 26-летней возлюбленной серьезные, но пара даже обвенчалась. Все бы ничего, да вот прошлый семейный опыт актера с моделью и актрисой Агатой Муцениеце закончился разводом и скандалом. Что ожидает звезду отечественных остросюжетных детективов в новом браке, «Вечерняя Москва» спросила у ведьмы Алены Полынь.