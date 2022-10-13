Бразилия, Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию ГА ООН

Фото: president.gov.ua

Среди голосовавших в Генассамблеи ООН за антироссийскую резолюцию, которая не признает референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, оказались Сербия, Венгрия, Бразилия и Науру.

Как пишет РИА Новости, по очевидным причинам резолюцию поддержали Соединенные Штаты, Великобритания, Украина, прибалтийские государства, а также еще 133 страны.

Для принятия документа требовалось более 66 процентов голосов, не воздержавшихся от голосования. Против резолюции выступили Россия, Северная Корея, Сирия, Никарагуа и Белоруссия. При этом воздержались 35 государств, а десять, включая Азербайджан и Иран, — отказались от голосования.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал провокационным принятый накануне проект резолюции Генеральной ассамблеи против референдумах на освобожденных территориях.

По словам дипломата, документ является «политизированным и откровенно провокационным». В нем, как заявил Небензя, не только игнорируются все факты проведения легитимного плебисцита, но и содержится «конфронтационный заряд», который может подорвать любые усилия по дипломатическому разрешению кризиса на Украине