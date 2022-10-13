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Количество безработных в Москве снизилось более чем на 11 процентов с начала года

Лейла Алиева
Город
Количество безработных в Москве снизилось более чем на 11 процентов с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Число безработных, которые зарегистрировались в столичной службе занятости, уменьшилось на 11,2 процента с начала года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 13 октября.

— Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Уровень безработицы на 1 октября составил 0,45 процента и сохраняется таким на протяжении четырех месяцев подряд. В столичной службе занятости по состоянию на эту дату зарегистрировано 32,4 тысячи безработных, — отметил он.

Самая большая разница между количеством принятых на работу и уволенных зафиксирована в сфере образования, где на работу наняли на 14 тысяч сотрудников больше. Также активно принимали на различные должности в области разработки программного обеспечения — количество трудоустроенных превзошло количество уволенных на 2,4 тысячи, в научных исследованиях и разработках — на 1,5 тысячи, в здравоохранении и сфере развлечений — на 1,4 тысячи и тысячу человек соответственно, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Недавно стало известно, что свыше 10 тысяч москвичей прошли курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по направлению специалистов столичной службы занятости с начала года, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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