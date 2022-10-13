Диетолог Соломатина раскрыла серьезную опасность отказа от завтрака

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В результате регулярного отказа от завтрака человек начинает больше есть в вечерний период, что чревато нарушением природных ритмов. Кроме того, со временем могут развиться серьезные проблемы со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Собеседница «ВМ» отметила, что человеческий организм от природы нуждается в утреннем приеме пищи.

— Как минимум регулярный отказ от завтрака грозит проблемами с набором веса, как максимум — проблемами с уровнем глюкозы в крови. В организме есть циркадные ритмы. Наши обменные процессы подчинены этим ритмам. С утра мы должны быть активны, поэтому вырабатываются определенные гормоны. Соответственно, у нас быстрее перерабатывается еда, ускоряется метаболизм, — пояснила Соломатина.

Во время завтрака нормализуется обмен веществ, и день в дальнейшем проходит нормально, заметила диетолог. Если человек отказывается от утреннего приема пищи, то в вечерний период он может съесть слишком много. В этом случае организм функционирует неправильно, подчеркнула врач.

— Организм попытается компенсировать то, что не съел за день. Появляется зверский аппетит, провал уровня глюкозы — все это стимулирует наедаться на ночь. А после ужина мало кто выбегает на улицу, люди выбирают более спокойные варианты времяпрепровождения. До сна организм не успевает все сжечь, плюс к вечеру вырабатываются другие гормоны, которые нас успокаивают и замедляют, — объяснила диетолог.

В результате энергия перерабатывается в жир, отметила специалист. Со временем это может привести к появлению диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, предупредила Соломатина.

Если с утра нет аппетита, эту ситуацию можно исправить, подчеркнула эксперт.

— Многим с утра не хочется есть, если был обильный вечерний ужин. Если за три–четыре часа до сна прекращать есть и если ужин будет адекватным, то тогда и завтрак окажется желанным. А перед тем, как ехать домой вечером, нужно что-то перекусить, чтобы потом не набрасываться на все подряд, — заключила диетолог.