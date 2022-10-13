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Владислав Овчинский: Столичные компании представят свою продукцию партнерам из Юго-Восточной Азии

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Столичные компании представят свою продукцию партнерам из Юго-Восточной Азии
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Центр «Моспром» открыл прием заявок на участие в онлайн-бизнес-миссии, в рамках которой столичные производители продуктов питания смогут встретиться с партнерами для продвижения своих товаров на азиатский рынок. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Москва продолжает развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. Сейчас рынок данного региона является одним из основных каналов сбыта продукции столичных предприятий. Для укрепления партнерских связей и расширения присутствия товаров производителей города за рубежом центр «Моспром» открыл регистрацию на онлайн-бизнес-миссию с азиатскими партнерами. Участники проведут свыше 80 b2b-встреч с дистрибьюторами, представителями бизнес-структур, агропромышленного комплекса, профильных ассоциаций и союзов, розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса, — рассказал Владислав Овчинский.

К участию в мероприятии приглашаются производители пищевой продукции, в том числе безалкогольных напитков, мясных и хлебобулочных изделий, макарон, круп и товаров для здорового питания.

Как уточнили в центре «Моспром», заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 21 октября. Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно отправить организаторам заполненную форму и приложить необходимые документы. Подробнее об условиях подачи заявки можно узнать на сайте центра.

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