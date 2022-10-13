Путин заявил о ключевой роли Азии в мире

Фото: Администрация президента РФ

Глобальная политика терпит серьезные изменения, а главное место в мире начинает занимать Азия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 13 октября, в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

— Сегодняшняя встреча проходит на фоне серьезных изменений в глобальной политике и экономике. Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы, — отметил он.

По словам Путина, азиатские страны являются локомотивом мирового экономического роста, при этом динамично действуют интеграционные объединения, где активно принимает участие Россия. Москва активно поддерживает создание в этих целях широкого и открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества с Азией, пишет РИА Новости.

В столице Казахстана 14 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ и саммит «Россия — Центральная Азия», где российский лидер также примет участие. Также планируется встреча Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, где, возможно, обсудят тему посредничества Анкары в решении конфликта на Украине.