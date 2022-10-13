Путин прибыл на шестой саммит СВМД в Астане

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 октября, прибыл в Астану на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Кроме того, в столице Казахстана 14 октября состоится заседание Совета глав государств СНГ и Саммит «Россия-Центральная Азия», где российский лидер также примет участие. Также планируется встреча Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, где возможно обсудят тему посредничества Анкары в решении конфликта на Украине.

В рамках трехсторонней встречи с лидерами Киргизии и Таджикистана главным вопросом станет — урегулирование проблемы на таджикско-киргизской границе политико-дипломатическим путем. Также пройдут встречи главой Палестины и президентом Азербайджана, пишет РИА Новости.

На Украине между тем вступил в силу указ, в котором констатируется «невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». Что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.