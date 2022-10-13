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Приметы и советы

В России ежегодно проводят около 160 тысяч ЭКО

Ирина Игнатенко
Общество
В России ежегодно проводят около 160 тысяч ЭКО
Фото: Unsplash

Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов предложил сделать процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) более доступной для граждан России.

Эксперт сообщил, что каждый год в России проводится около 160 тысяч процедур ЭКО. Из этого числа около 18 процентов проводят по выделенным квотам.

— Это мало, не хватает банков хранения. Это новые технологии, там другие помещения. Необходимо, чтобы количество переросло в качество, гонять можно впустую, — отметил Трунов в комментарии НСН.

Трунов добавил, что это дорогая операция, многим приходится платить большие деньги за подобные медицинские услуги.

Эксперты также отмечают, что за последнее время вырос спрос на услуги криоконсервации. Ранее в клиниках проводилось 5–6 криоконсерваций за неделю. По данным СМИ, сейчас клиенты на подобные услуги есть ежедневно, иногда приходят по три человека в день, передает aif.ru.

В этом году в Москве возобновляют работу по неинвазивному пренатальному тестированию и проведению дополнительных молекулярно-генетических исследований. На эти цели город выделил 311 миллионов рублей, а соответствующее постановление ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

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