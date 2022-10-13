МосгорБТИ начало выдавать заключения для признания садового дома жилым

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В Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) теперь можно получить заключение для признания садового дома жилым. Об этом в четверг, 13 октября, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Признание садового дома жилым дает заявителю возможность оформить прописку, получить имущественный налоговый вычет, оплачивать электроэнергию по более выгодному тарифу. Одним из документов, необходимых для предоставления государственной услуги, является заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие дома требованиям надежности и безопасности, — отметил он.

Техническое состояние садового дома оценивают в два этапа. Во время предварительного осмотра специалисты проводят анализ расположения объекта и проверяют, входит ли садовый дом в зону с особыми условиями использования территорий. После это они приезжают на объект и определяют состояние конструкций, инженерных систем, наличие в доме жилых помещений и средств противопожарной безопасности, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что покупатели жилой недвижимости и участники долевого строительства смогут воспользоваться новой услугой Московского городского бюро технической инвентаризации. В ее рамках эксперты проводят независимую приемку квартир.