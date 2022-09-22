Специалисты МосгорБТИ помогут выявить недочеты при приемке квартир

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Покупатели жилой недвижимости и участники долевого строительства смогут воспользоваться новой услугой Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), где эксперты проводят независимую приемку квартир. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 22 сентября.

Как уточняется, данный сервис позволяет выявить дефекты и недостатки выбранного объекта, после чего собственник может составить претензию и обязать застройщика исправить их в рамках гарантийных обязательств.

Специалисты МосгорБТИ проведут обследование объекта, сфотографируют и опишут все дефекты, а также подготовят ведомость выявленных недостатков.

— Опыт в данном направлении у специалистов бюро есть. На протяжении семи лет они выполняют обследования квартир, построенных в рамках различных социальных программ, — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что неработающую вытяжку, неровные стены, неправильно смонтированную электрику или брак оконной фурнитуры можно выявить, только обладая определенным опытом и специальным оборудованием, передает официальный сайт мэра Москвы.

В августе сообщалось, что с начала этого года МосгорБТИ принял более 25 тысяч звонков.