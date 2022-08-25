Более 25 тысяч звонков принял контакт-центр МосгорБТИ с начала своей работы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Контакт-центр Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) с февраля этого года принял более 25 тысяч звонков. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 25 августа.

— На данный момент на горячую линию ежедневно поступает около 250 обращений, и их количество постоянно увеличивается. Тем не менее среднее время ожидания ответа специалиста не превышает двух минут, — сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Генеральный директор ГБУ «МосгорБТИ» Александр Кинев добавил, что контакт-центр действует на базе полифункционального центра обработки вызовов. Система разработана в России и внесена в реестр программного обеспечения. По его словам, она используется многими государственными и коммерческими компаниями, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 августа сообщалось, что МосгорБТИ начало предоставлять услугу по подготовке материалов для направления обращений по внесению изменений в правила землепользования и застройки Москвы. Благодаря новому сервису собственники земли смогут заказать подготовку необходимых для этого документов в бюро.