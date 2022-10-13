ФАС возбудила дело в отношении оператора «Мегафон»

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 13 октября.

По данным ФАС, в мае 2022 года компания повысила тарифы на свои услуги более чем 16,5 миллионам пользователей в среднем на 12 процентов. При этом подорожание услуг превышает уровень инфляции с начала года. Из-за этого ведомство провело анализ обоснованности поднятия цен.

В ФАС пришли к выводу, что затраты компании увеличились не достаточно сильно, чтобы вызвать такой рост цен на услуги связи. По данному факту Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело по пункту «Установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара» статьи «Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением», сообщили на сайте ведомства.

В среду, 12 октября, стало известно, что ФАС признала другого оператора связи в нарушении антимонопольного законодательства.