Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Лейла Алиева
Общество
Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Правительство РФ поддержало законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в четверг, 13 октября.

В кабмине подчеркнули, что законопроект необходимо доработать с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу.

— Позиция о необходимости принятия мер, направленных на обеспечение нравственной и психической безопасности как несовершеннолетних, так и общества в целом, поддерживается, при этом введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве, — говорится в отзыве кабмина.

Все замечания уже отработаны, а проект представят в Госдуме уже в понедельник, 17 октября, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В июне Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает штраф до десяти миллионов рублей для юридических лиц за пропаганду нетрадиционной ориентации в России. Согласно документу, предлагается сделать незаконной пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди всех граждан.

Законы ЛГБТ пропаганда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте