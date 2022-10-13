Правительство РФ поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

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Правительство РФ поддержало законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в четверг, 13 октября.

В кабмине подчеркнули, что законопроект необходимо доработать с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу.

— Позиция о необходимости принятия мер, направленных на обеспечение нравственной и психической безопасности как несовершеннолетних, так и общества в целом, поддерживается, при этом введение административной ответственности должно быть сопряжено с установлением запретов в отношении соответствующих видов информации в действующем законодательстве, — говорится в отзыве кабмина.

Все замечания уже отработаны, а проект представят в Госдуме уже в понедельник, 17 октября, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

В июне Заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает штраф до десяти миллионов рублей для юридических лиц за пропаганду нетрадиционной ориентации в России. Согласно документу, предлагается сделать незаконной пропаганду ЛГБТ не только среди несовершеннолетних, но и среди всех граждан.