Юноша украл 23 тысячи долларов во время обмена валютой в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Завидная улица Карта всех событий

В подмосковном Ленинском городском округе юноша украл 23 тысячи долларов во время обмена валюты. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 13 октября.

По ее словам, в одном из мессенджеров злоумышленник увидел объявление об обмене долларов США на рубли по выгодному курсу и договорился о встрече. Передача денег проходила около одного из домов на Зваидной улице в городе Видное. Когда пострадавший достал валюту из рюкзака, преступник распылил ему в лицо перцовый баллончик, схватил купюры и скрылся. На месте встречи злоумышленник оставил сверток с поддельными рублями из «банка приколов». Похищено было 23 тысячи долларов.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж в особо крупном размере». В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний житель Видного. Во время обысков по месту проживания оперативники обнаружили и изъяли пять тысяч долларов и более 300 тысяч рублей.

Фигурант заключен под стражу.

Другое ограбление произошло в столице. Мужчина ворвался в ломбард и угрозами заставил сотрудницу отдать ему драгоценности и деньги. Ущерб превысил миллион рублей.