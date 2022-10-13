Юноша украл 23 тысячи долларов во время обмена валютой в Подмосковье

В подмосковном Ленинском городском округе юноша украл 23 тысячи долларов во время обмена валюты. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 13 октября.
По ее словам, в одном из мессенджеров злоумышленник увидел объявление об обмене долларов США на рубли по выгодному курсу и договорился о встрече. Передача денег проходила около одного из домов на Зваидной улице в городе Видное. Когда пострадавший достал валюту из рюкзака, преступник распылил ему в лицо перцовый баллончик, схватил купюры и скрылся. На месте встречи злоумышленник оставил сверток с поддельными рублями из «банка приколов». Похищено было 23 тысячи долларов.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж в особо крупном размере». В результате оперативно-розыскных действий подозреваемого задержали. Им оказался 19-летний житель Видного. Во время обысков по месту проживания оперативники обнаружили и изъяли пять тысяч долларов и более 300 тысяч рублей.
Фигурант заключен под стражу.
Другое ограбление произошло в столице. Мужчина ворвался в ломбард и угрозами заставил сотрудницу отдать ему драгоценности и деньги. Ущерб превысил миллион рублей.