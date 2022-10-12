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Мужчина ограбил столичный ломбард на миллион рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина ограбил столичный ломбард на миллион рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Грабитель ворвался в столичный ломбард и вынес деньги и драгоценности. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 12 октября.

По его словам, ограбление произошло в одном из ломбардов на Профсоюзной улице. Среди украденного оказались выручка заведения (75 тысяч рублей) и золотые изделия на сумму более 1,1 миллиона рублей. Забрав все ценное, мужчина скрылся.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Вскоре подозреваемого задержали в Троицке. Им оказался 27-летний приезжий мужчина. Похищенные деньги он потратил на собственные нужды, а ювелирные украшения продать не успел. Фигуранта заключили под стражу.

Другое ограбление произошло в центре столицы. Двое злоумышленников похитили из магазина бутылки с алкоголем.

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