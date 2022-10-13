Эксперты рассказали, когда придет время менять шины на зимние

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Эксперты дали советы, когда пора менять шины на зимние.

Как отмечают специалисты, в осенний период жителям регионов России необходимо руководствоваться температурными показателями и менять резину до наступления первых заморозков. Замену стоит осуществить при плюсовой температуре днем не ниже плюс пяти с небольшими минусами ночью

Как пояснил управляющий автосервисами Роман Миронов, необходимость переобуть машину именно при таких погодных условиях связана прежде всего с тем, что летняя резина при температуре ниже плюс семи теряет до 40 процентов своей способности сцепляться с асфальтом. Но и торопиться с заменой не стоит. При более высоких температурах зимние шины становятся слишком мягкими, автомобиль теряет управляемость, передает МИР 24.

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