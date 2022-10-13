Подземный переход через пути МЦД-2 появится в районе Царицыно

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

Около Ереванской улицы в районе Царицыно построят подземный пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-2. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила председатель Москомэкспртизы Анна Яковлева.

— Для обеспечения безопасного движения на время строительных работ построят временные дороги и установят специальные дорожные знаки и разметки, — заявила она.

По словам Яковлевой, в подземном переходе разместят технические помещения ГБУ «Гормост». Строители оштукатурят тамбуры, окрасят стены и потолки помещений акриловой краской, облицуют полы служебных, подсобных и технических зон керамогранитной плиткой.

Пешеходы смогут воспользоваться тремя лестницами. Кроме того, со стороны музея-заповедника «Царицыно» обустроят пандус для маломобильных групп населения. Также для таких граждан в переходе специально установят пассажирские лифты грузоподъемностью тысяча килограммов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно специалисты завершили монтаж основных художественных элементов станции «Нагатинский Затон» восточного участка БКЛ метро. На стене платформенного участка полностью смонтировали композицию «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра и другие панно.

До этого сообщалось, что в районе Нагатинский Затон на юге Москвы началось проектирование пешеходного моста. На выполнение проектных работ и строительство пешеходного моста через старое русло Москвы-реки в районе улиц Корабельной и Коломенской был объявлен открытый конкурс в электронном виде.