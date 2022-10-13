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Современное общественное пространство появилось у метро «Тимирязевская»

Евгений Белоусов
Город
Современное общественное пространство появилось у метро «Тимирязевская»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, улица Академика Лисицына Карта всех событий

Сквер площадью почти 12 гектаров вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы привели в порядок в рамках программы «Мой район». Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Сделали две спортивные площадки: на них установили семь столов для пинг-понга и уличные тренажеры. Для детей создали игровую зону площадью более 300 квадратных метров с качелями и современными игровыми комплексами с горками, мостиками, элементами для лазания, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Также в сквере обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, установили большие уличные качели и поставили удобные скамейки для тихого отдыха.

В центре сквера появилась площадь, где можно проводить районные мероприятия и праздники. Сотрудники комплекса также дополнительно озеленили территорию, они высадили почти 30 деревьев и свыше 700 кустарников.

К зиме планируется обустроить каток с искусственным льдом и многофункциональный павильон с прокатом коньков, раздевалками и медпунктом, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно завершились основные работы по благоустройству улиц в Красносельском районе столицы. В рамках проведенных работ специалисты убрали под землю кабельные линии, обустроили дополнительные элементы водосточной сети и новые дождеприемные колодцы.

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