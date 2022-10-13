Тело девушки обнаружили в отеле в центре столицы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Новинский бульвар Карта всех событий

Тело девушки обнаружили в номере отеля в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 13 октября.

По ее словам, тело 21-летней девушки нашли в одной из гостиниц на Новинском бульваре. В ходе осмотра не было обнаружено признаков насильственной смерти.

По данному факту СК проводит доследственную проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала Иванова.

Похожая история произошла в среду, 12 октября, на западе Москвы. В квартире жилого дома обнаружили тела женщины и мужчины без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, причиной смерти могла стать передозировка наркотиками.