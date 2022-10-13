Астролог Максимова рассказала, что принесет солнечное затмение 25 октября

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Астролог Екатерина Максимова рассказала, что принесет солнечное затмение, которое произойдет 25 октября.

Как отметила эксперт, современная астрология верит, что в дни затмений и в период ауры затмений (за пять дней до и пять дней после) обостряются все психические процессы, растет травмоопасность, нарастает агрессия. В это время не стоит идти на риск, стоит стараться сдерживать эмоции. По возможности, стоит избегать перелетов и опасных путешествий.

При этом этот период отлично подходит для расставаний. Это может касаться дурных привычек, мыслей, изматывающих отношений или работы, передает издание argumenti.ru.

Астролог Павел Глоба прогнозирует опасный период для всех жителей планеты. Он уточнил, что это связано с влиянием планеты Плутон, которая является символом в том числе смерти и ядерных катастроф.