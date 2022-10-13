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Четыре подростка погибли в результате ДТП в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Четыре подростка погибли в результате ДТП в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Россия, Московская область, Дмитров, улица Бирлово Поле Карта всех событий

Четыре человека погибло в результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области в четверг, 13 октября.

ДТП произошло ночью на участке дороги по улице Бирлово Поле в городе Дмитров. Автомобиль Peugeot врезался в стоящий на обочине полуприцеп грузовика марки КамАЗ. В результате столкновения легковая машина загорелась.

По предварительным данным, за рулем легковушки находился несовершеннолетний. Четыре подростка из пяти, находившихся в салоне загоревшегося автомобиля, погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего.

Еще одно ДТП произошло в среду, 12 октября, на юге столицы. В результате столкновения трех автомобилей на МКАД одна из машин перевернулась.

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