Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге на Покров

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге на Покров
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какая погода будет стоять в Санкт-Петербурге в православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. По народным приметам, если 14 октября землю покроет снег, зима будет холодной.

Синоптик отмечает, что в этом году Покров будет теплым, снега не ожидается. В этот день возможны осадки в виде дождя.

При этом к выходным дням стоит ожидать перемен погоды под влиянием циклона.

В воскресенье погода испортится. Ночью усилится южный ветер, а днем с атмосферным фронтом в город придут дожди, передает издание «Невские новости».

Период золотой осени в России в этом году затянется и продлится чуть дольше обычного. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом зимой возможны небольшие заморозки, передает ФАН.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в связи с антициклоном к концу недели в столичном регионе может потеплеть до 14 градусов.

Санкт-Петербург Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте