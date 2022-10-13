Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге на Покров

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Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какая погода будет стоять в Санкт-Петербурге в православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. По народным приметам, если 14 октября землю покроет снег, зима будет холодной.

Синоптик отмечает, что в этом году Покров будет теплым, снега не ожидается. В этот день возможны осадки в виде дождя.

При этом к выходным дням стоит ожидать перемен погоды под влиянием циклона.

В воскресенье погода испортится. Ночью усилится южный ветер, а днем с атмосферным фронтом в город придут дожди, передает издание «Невские новости».

Период золотой осени в России в этом году затянется и продлится чуть дольше обычного. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом зимой возможны небольшие заморозки, передает ФАН.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в связи с антициклоном к концу недели в столичном регионе может потеплеть до 14 градусов.