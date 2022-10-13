Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы семь продуктов, которые помогут укрепить суставы

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы семь продуктов, которые помогут укрепить суставы
Фото: depositphotos

Консультант по лабораторной медицине Юлия Зотова рассказала, какие продукты помогают укрепить суставы.

По словам специалиста, стоит включить в рацион рыбу. Она является источником не только многих полезных для организма веществ (в частности, важных для работы сердечно-сосудистой системы омега-3 жирных кислот), но также глюкозамина и хондроитина.

Стоит включить в рацион яйца. Они содержат витамин D, селен, белок. Также полезен сыр твердых сортов, в нем содержатся насыщенные жиры. Молоко является отличным источником кальция, что способствует укреплению костей.

Апельсин, грейпфрут и мандарин помогают в синтезе коллагена. Витамин С, который присутствует в этих фруктах в большом количестве, необходим для эластичности хрящевых тканей.

Не стоит забывать и о мясе. Говядина, телятина, а также курица снабжают костно-мышечную систему железом, цинком и фосфором. Также Зотова посоветовала не забывать пить много чистой воды в течение дня, передает aif.ru.

До этого врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, как спасти суставы от разрушения.

Здоровье Правильное питание рацион
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте