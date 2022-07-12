Врач назвал эффективные способы, как спасти суставы от разрушения

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, как спасти суставы от разрушения.

По словам доктора, с заболеваниями суставов сталкиваются люди старше 40 лет, при этом изменения в организме начинаются уже с 25 лет. Когда остеоартроз уже проявляется, справиться с ним будет в разы сложнее, чем на начальном этапе, когда заболевание еще не дает о себе знать.

— Прямая травма сустава может привести к заболеванию, как и неправильное профессиональное положение, как, например, у врача-стоматолога. Также избыточная масса тела быстрее изнашивает сустав. Это производящие факторы. Но есть и предрасполагающие, то есть, наследственность и образ жизни. Если человек думает, что питается правильно, когда ест котлету с картошкой и компотом, то это не так: животные жиры в сочетании с углеводами повышают уровень инсулина и формирует жир внутри организма на органах, что провоцирует воспаление в организме и повышает вероятность остеоартроза, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Для того, чтобы защитить суставы, доктор рекомендует контролировать несколько параметров. Первый — соотношение талии к росту: показатель талии в сантиметрах нужно поделить на рост. Для мужчин норма — до 0,52, а для женщин — до 0,48. Второй параметр — соотношение лимфоцитов и моноцитов в общем анализе крови. Один показатель нужно поделить на второй, он должен быть выше 5. Если он ниже, то необходимо обратиться к врачу.

— Вы должны обеспечить нормальную амплитуду и объем движений в каждой суставной группе. Есть зарядка «1000 движений», где задействованы все группы. Нужно следить за питанием, предпочтите высокожировую средиземноморскую диету. В день нужно стараться проходить до 10 километров. Соблюдайте эти правила, ешьте больше зелени, и вы почувствуете, как ходить становится легче, — посоветовал врач.

Диетолог Василиса Пономарева назвала завтрак, который поможет похудеть. Она отметила, что важно включать по утрам в рацион яйца, так как они хорошо насыщают и дают организму много белка и полезных веществ.