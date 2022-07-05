Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог назвала идеальный продукт для завтрака, который поможет в похудении

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала идеальный продукт для завтрака, который поможет в похудении
Фото: Pexels

Завтрак имеет огромное значение в процессе похудения. По словам диетолога Василисы Пономаревой, дополнив рацион простым яйцом, человек начнет эффективнее сжигать жир.

— Сытный, богатый важными питательными веществами завтрак по утрам сводит к минимуму риск тяги к еде в течение дня. Яйца в этом плане идеальны, поскольку доступны и дают организму много белка, витамины и минералы, — сказала она.

Специалист отметила, что яйца богаты витаминами и антиоксидантами. В их составе встречаются такие важные элементы, как цинк, железо, селен и так далее. Кроме того, высокое содержание белка и низкая калорийность способствуют насыщению организма.

Однако перед ежедневным употреблением яиц стоит проконсультироваться с врачом. По словам Пономаревой, это стоит сделать тем людям, у которых имеются проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает «МедикФорум».

До этого врач общей практики Михаил Петрик назвал главный продукт, который нормализует работу кишечника и запускает процесс похудения. Он отметил, что таковым является фасоль.

Здоровье Похудение Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте